中国知名连锁药房疫情期间售卖逾50万只假口罩 董事长被判15年

中国知名连锁企业康佰馨大药房涉嫌销售假冒口罩案昨天宣判终审。北京京海康佰馨医药有限责任公司（康佰馨大药房）法定代表人、董事长李东伙同李俞章、罗涵毅二人在今年冠病疫情防控期间（1月21日至1月26日）期间购进标注“3M”字样的口罩50余万只，销售给京津冀等地药店或个人，销售金额达420万余元（人民币，83万新元）。北京市第三中级人民法院昨天裁定驳回被告人上诉，维持原判，即判处李东有期徒刑15年，罚金400万元；判处李俞章有期徒刑10年，罚金300万元；罗涵毅被判有期徒刑九年，罚金250万元，并追缴三名被告人的违法所得330余万元。

综合中国新闻网和《北京青年报》报道，上述口罩侵犯了“3M”注册商标专用权。经检验机构鉴定，上述口罩过滤效率数据不符合相应的国标要求。

法院审理认为，三名被告人的行为属于以不合格产品冒充合格产品，均已构成销售伪劣产品罪。三人的行为同时构成销售假冒注册商标的商品罪，根据从一重罪处断原则，认定为销售伪劣产品罪。

三人在疫情防控期间，明知口罩系疫情防控物资且供求关系紧张，仍低价购进过滤效率不符合标准要求的口罩进行销售，其行为严重破坏社会主义市场经济秩序，侵害消费者合法权益，妨害疫情防控，应依法严惩。

三被告均表示不服判决，表示不知道涉案口罩为假冒伪劣产品，并上诉至北京第三中级人民法院。

最终，北京三中院裁定驳回李东、李俞章、罗涵毅的上诉，维持原判。

康佰馨大药房成立于2004年11月，是北京知名的连锁大药房，李东和其母亲单振菊是公司股东。2018年，高济医疗入股了康佰馨大药房，并持有了51%的股权。