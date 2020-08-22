大陆与港澳海事机构就大湾区协同机制签署合作协议

中国交通运输部海事局、香港海事处、澳门海事及水务局今天共同签署《粤港澳大湾区海事合作协议》，三方将建立稳定的协同机制，通过创新监管服务模式、加强能力建设、开展文化交流等，共同维护粤港大湾区水上交通安全、促进绿色航运发展、优化营商环境，为大湾区经济社会发展提供卓越的海事服务，打造国际先进的海事管理示范区。

根据央视新闻报道，根据《合作协议》，三方将共同优化珠江口船舶定线制及报告制，协同开展船舶交管服务，加强引航安全合作。加强水上突发事件的指挥协调，联合开展搜寻救助，联合应对灾害天气对船舶及水上交通的影响，合作开展事故安全调查，维护大湾区水上交通安全。

同时，三方将加强船舶污染物排放控制合作，共同推进水域综合污染应急能力建设，加强高新科技在船舶污染执法中的运用，防止船舶溢油、有毒有害物质泄漏等造成的污染，探索应用清洁能源，促进航运绿色发展。

三方还将联合支持大湾区航运要素充分流动，共同推广船舶证书电子化运用，便利船舶查验及通关，优化船舶异地检验合作和新造船舶登记衔接，完善粤港澳游艇往来三地安排，为三地船员在大湾区内执行职务提供适当便利，提升大湾区海事政务服务效率，持续优化航运产业营商环境。

三方商定，共同推动大湾区导助航设施的协调布局，优化遇险紧急与安全通信协调联动机制，加强航标遥测遥控、海道测量、海上环境感知、桥梁防撞预警等方面技术交流与合作，推进高新航海保障技术支持。

据了解，三方还将开展海事监管基础设施和装备建设合作，优化大湾区水域海事资源配备和布局，推进海事技术标准协调互认，加强通航环境、船舶动态及监管活动数据互通共享，共建大湾区分布式海事监管与航海保障数据中心；联合开展国际海事相关组织议题、提案与项目合作，共同参与“一带一路”建设及国际性、区域性海事交流合作，提升大湾区海事治理国际影响；联合开展“水上交通安全知识进校园”“青少年海事夏令营”等主题社会活动，建立“大湾区海事节”等交流平台，培育航海文化和安全文化，提升大湾区海事文化影响力。