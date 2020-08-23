香港经济低迷 申政府文书助理人数却有所减少

香港经济低迷、失业率高企之下，有1.9万人申请政府文书助理的“铁饭碗”，而港府只公开招聘约2000人，意味着近10人竞争一个岗位。申请人数明显较往年逊色，有分析认为，香港的公务员新政策或导致部分持不同政见者却步。

据《星岛日报》报道，香港政府公开招聘约2000名文书助理，上周四（13日）截止申请，起薪13735元（港元，下同，2430.75新元），顶薪24070元。该媒体向公务员事务局查询，局方截至上周四，共接获最少吸引约1.9万份申请，不过由于申请人可以邮寄申请表，最后申请数字仍未作实。

香港文书职系公务员总会总干事梁筹庭分析，政府近年招聘文书助理，每次吸引2万多、3万多人应征，这次明显不如以往踊跃。他相信，即使现在失业率较高，市民仍不难找到与政府文书助理收入相若、但工作量较少的工作，例如当保安员。

而且，政府近期通过防疫抗疫基金创造大量短期职位，这些职位的掣肘相比公务员职位为少，市民可先试做，觉得合适才正式应征公务员职位，料对市民应征文书助理的兴趣亦造成一定影响。

梁筹庭续指，香港政府近期推行多项公务员新政策，包括建议新入职公务员须签署文件确认拥护《基本法》和效忠特区，及落实公务员若在试用期内，参加反对政府政策的非法公众活动被捕及被起诉都会使年轻人打算应征时多一重考虑。

资深人力资源顾问周绮萍分析，过去私人市场一个文书或秘书职位，往往吸引20至30人应征。周绮萍对今年仅约10人竞争一个政府文书助理职位大感诧异。她指出，现在就业市场低迷，整体空缺不多，尤其是零售、饮食、酒店、旅游、美容等受疫情冲击的行业，不但难有空缺，这些行业的从业员本身收入也大减，而他们一般也能满足文书助理中四学历的要求；即使受惠疫情而衍生较多空缺的清洁、消毒、速递、超市等行业，其工作负担也比文书助理大，故她对这次应征情况未算激烈感到惊讶。

她估计，这次竞争不激烈，或与政府最新的公务员政策有关，导致部分持不同政见者却步。