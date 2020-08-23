四月赚近7亿人民币 63岁中国上市企董事长挂帅炒期货

中国上市公司秦安股份预计2020年上半年净利润为2.45亿元（人民币，下同，0.49亿新元）至2.55亿元，其中99%的净利润来自炒期货。

据澎湃新闻报道，秦安股份21日再次公告，最近一批期货平仓收益高达1.08亿元。公司8月17日至20日对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓，平仓收益额为1.08亿元，占公司2019年度经审计净利润的91.29%。

值得注意的是，这已是自4月15日以来，秦安股份第16次期货平仓，并且这16次平仓全部录得正收益。其中，8月6日，平仓收益额高达1.37亿元，占公司2019年净利润的116.53％。统计显示，这家被称为“A股期货大神”的公司依靠炒期货，今年累计投资收益已经达到约6.93亿元。

秦安股份是一家汽车发动机核心零部件专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件，例如气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售。从其主营业务来看，上市三年以来的利润情况相当一般，从2017年至2019年，秦安股份净利润分别为1.88亿元、-6365.01万元、1.18亿元。

公司介绍，其基于长期跟踪铝现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益，公司董事会先后通过议案，授权公司经营管理层选择适当的时机使用不超过5亿元人民币的自有资金进行期货投资及原材料套期保值业务。随后，再通过议案，追加投资收益4亿元进行期货投资及原材料套期保值业务。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

秦安股份的资产负债情况相对健康，一季报数据显示，公司资产负债率仅为6.04%。由此，该公司想到了期货这一条“致富之路”。根据秦安股份5月22日的公告，该公司设立期货管理小组，小组由该公司总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳组成。

其中，期货管理小组组长由公司董事长、总经理YUANMING TANG担任，可以说是该公司一把手亲自操刀。

秦安股份2019年年报显示，YUANMING TANG，加拿大籍，63岁，曾任重庆泰安发动 机研究所所长、泰安机电总经理、秦安有限董事长、总经理、秦安铸造总经理等职。 现任秦安股份董事长、总经理、秦安铸造董事长。

秦安股份彼时表示，公司2019年原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34%，预计2020年铝采购量将继续增加。基于长期跟踪铝现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益，选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期货投资（期货投资品种不限于铝）。

回顾铝期货4月以来的走势可以发现，沪铝期货自11000元每吨附近一路反弹，最新价格已接近14600元每吨。秦安股份确实抓住了机会。

秦安股份的股价也随之一路飙升，8月22日上涨2.9%，报收9.92元，近3月涨幅高达71.11%，总市值接近翻倍超过40亿元。