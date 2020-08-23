台湾户均人数逐年减少

台湾内政部昨日（22日）公布最新统计显示，近10年来平均每户人数逐年降低，两人以下家户占比逐年上升，四人以上家户占比则逐年递减，反映家户型态样貌改变，

据联合报报道，根据统计资料，台湾户籍户数逐年增加，由2010年底的793万7024户，递增至2019年底的883万2745户，10年来增近90万户，增幅达11.29%；但是户量则逐年降低，由2010年底2.92人，降至2019年底2.67人，10年计减0.25人。

在家户人数结构方面，各年度以两人以下家户占比最高，且比率逐年上升，自2010底47.71%逐年攀升至2019年底53.72%，增幅达6.01个百分点；四人以上家户则呈递减，自2010年底34.11%减至2019年底28.11%，减幅达6个百分点。

统计处分析，户籍户数逐年增加，户量则逐年减少，反映着家户型态的样貌改变。

若进一步分析各直辖市户数与户量，2019年底户数以新北市158万3999户最多，其次为高雄市111万51户，而台南市户数69万6269户最少；2019年底户量以台中市 2.85人最高、台北市2.49人最低，另户量均呈逐年下降，以桃园市、台中市均下降0.25人最高，台北市下降0.17人最低。

在家户人数结构方面，2019年底以台北市及高雄市两人以下家户占比居各直辖市前2位，分别为57.74%、57.19%， 四人以上相对较低，仅23.86%、24.32%；台中市两人以下家户占比48.64%为6都最低，四人以上32.22%则为最高。

至于一人家户性别结构，桃园市、高雄市、台南市于各年度虽男性比率均较高，但两性间差距逐年降低；新北市自101年底、台中市自107年底起反转为女性比率较高；而台北市自2010年底以来均为女性比率较高。