字节跳动宣布正式起诉美国政府

字节跳动宣布，正式起诉美国政府。

字节跳动23日在官方微信号发文指，公司宣布正式通过诉讼维护权益，起诉时间为美国时间8月24日，即北京时间8月25日。

字节跳动在文中指，“近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，我们宣布正式通过诉讼维护权益。”

根据美国总统8月6日发布的总统行政命令，受美国司法管辖的任何人或企业与TikTok母公司的任何交易，都将在45天后被禁止。但该禁令的全部范围尚不清楚，美国商务部部长将有权确定交易的范围。该交易禁令可能导致9月15日之后，字节跳动无法向美国员工发放工资。

据搜狐新闻报道，据悉作为关停预案一部分，字节跳动正在积极联系海外银行和信投机构，寻求在总统令生效的情况下，也能够为美国员工支付工资以及维护员工其他合法权益的可能。

在美国发布针对字节跳动的禁令后，市场上曾先后传出微软、推特、甲骨文、谷歌等公司均有意竞购TikTok美国业务。

除去官方诉讼，字节跳动的美国员工也在自行发起针对特朗普的诉讼。代表员工提起诉讼的互联网政策律师戈德温(Mike Godwin)表示，特朗普的禁令属于行政越权，会损害TikTok美国公司员工的宪法权利。