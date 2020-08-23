港官员：医护应放开偏见呼吁市民参与检测

香港食物及卫生局长陈肇始23日在网志中写道，个别医护人员提议市民不应检测，这是在抹杀检测计划的作用。希望医护人员抛开偏见，将公共卫生及市民福祉放于个人立场之先。

据《明报》报道，陈肇始写道，个别医护人员认为市民毋须检测，甚至提议市民不应检测，这抹杀了检测计划有助阻断社区传播链和防控第三波疫情的作用，对防疫抗疫工作完全没有帮助。她希望医护人员放开偏见和凡事阴谋论的思维，秉持公共卫生专业，将公共卫生及市民福祉放于个人立场之先。

陈肇始指出，第三波疫情依然非常严峻，尽管每天新增确诊个案宗数自7月底高峰以来已回落，但整体数字仍处于高位，最新病毒株具更强传播力，病毒传播至老人院的老人或长期病患者，使得死亡率上升，外佣宿舍、港口人员感染群组仍增长，显示大规模社区爆发和疫情反弹的风险仍相当高，香港面对最严峻的第三波疫情尚未完结。

陈肇始指，冠病病毒非常狡猾，不单传播力强，而且有继续增强的趋势，患者中有相当高比例、22.6%未必有病征或病征和病情非常轻微，这些患者未必会主动就医或进行检测，但仍具传播病毒的能力，在社区内会形成隐性传播链。她强烈呼吁市民踊跃支持检测计划。

香港供全民自愿参与的冠病“普及社区检测”计划，将于9月1日开始。