躲避中国审查报复 美大学教师建议让学生用代号上课

来自美国哈佛大学商学院、雪城大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、阿默斯特学院和普林斯顿大学的几位教师8月20日发文，讨论在中国政府严控言论自由的时局下如何远程教授涉及中国政治的课程，保护学生和教职人员的安全。其中提到考虑允许学生使用代号和匿名讨论涉及中国政治的课程，以保证学生的人身安全和言论不被泄露。

据美国之音报道，这些教师在文中讨论说，应当实行“赦免政策”，允许学生评估参与某些讨论是否安全，来决定他们是否参与和参与的方式，而不受到处罚。

美国之音评论说，网上授课就意味着来自中国和香港的一些学生会通过视频链接参与讨论，与在美国的同学交流，课程的内容也会发布到网上。由于中国新出台的国家安全法加强了对言论的控制，一些学者担心这些课程一旦被记录下来，最终落入中国当局的手里。

美国官方数据显示，2018至2019学年，近37万名中国留学生和约7000名来自香港的学生在美国的大学就读。美国的一些大学正在权衡措施，试图保护这些学生和教职员工免受中国当局的起诉。

上述文章撰写者之一，哈佛商学院商业、政府和国际经济系副教授任美格（Meg Rithmire）在回复邮件中强调，这种做法不是允许任何学生可以退出“任何让他们感到不自在的讨论”，而是包括一系列的做法，包括在不影响成绩的情况下，不参与讨论或匿名参与讨论，这样教师就可以对中国政府（或其他政府）认为超出范围的问题进行对话，同时保护学生免受法律风险。

文章还建议，学生可以以匿名的方式提出意见或听取讨论，而不影响他们的成绩。教师也可以选择对论文和考试进行不记名评分，允许学生在作业上使用代号来代替他们的名字。

文章说，在学期开始前，教师应考虑向注册学生，特别是那些在中国和香港参加课程的学生发送一份说明，强调该课程内容可能存在触犯《国家安全法》的潜在风险。校方应当清楚地告知学生在使用大学资源时，例如学校提供的VPN或访问其它相关资源时，可能存在的风险。

在课程内容方面，文章建议教师通过设计他们认为合适的教学大纲来行使他们的言论自由。教师应当自行决定是否要将某些课程材料放在网上，因为中国政府可能会访问课堂内容，并把它用作针对讲师或学生的证据。