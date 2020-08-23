上节目在留言区被群众举报 四川遂宁一原局长被双开

四川遂宁市6月3号举办的《阳光问廉》电视直播节目中，留言区对遂宁经济技术开发区经济合作局原局长胡智进行了现场举报。四川省纪委监委21日宣布，已开除胡智的党籍和公职。

据澎湃新闻报道，今年6月3日，在《阳光问廉》电视直播节目中，胡智出现在播放的暗访视频中。胡智2月27日到遂宁经开区一家企业考察。2月份正是冠病疫情防控的关键时期，任何一家企业都必须严格遵守防疫措施。但是胡智在某科技公司大门口，拒不接受体温检测。

调查发现，事发当天，还没到该科技公司，胡智就给公司负责接待的人员打电话，要求不查体温、不消毒，而且态度粗暴。但是事后，公司管理人员和保安却受到了处罚。

《阳光问廉》栏目组对2月27日的事情进行了暗访。6月3日下午，在90多万网民观看的《阳光问廉》电视直播节目现场，胡智不但出现在暗访视频中，还作为被问廉单位代表出现在直播中。胡智此时作出的解释，只承认信息沟通不畅。然而在后台的观众点评区，有人直接这样评价：这个局长平时就是这样的人，不请他吃饭就故意刁难。

通过对观众评论进行分析，遂宁市纪委监委随后启动了调查程序。遂宁市纪委监委6月10日对胡智采取留置措施。

四川省纪委监委消息介绍，在遂宁经开区，胡智曾以能力出众、协调能力强著称，经常以不同面目出现在不同人面前。

遂宁市纪委监委第十纪检监察室主任雍皓天透露，胡智在整个经开区，同事对他的评价是处事比较高调，为人比较张扬；然后企业对他的评价就是，他对企业负责人非常客气、非常尊重；但是对待我们企业的副职或者工作人员，态度就非常生硬，然后耍官威、耍特权。

雍皓天还介绍，经开区一家企业工作人员向经合局申请退款履约保证金，这名女性同志在向胡智咨询政策依据时，胡智态度生硬、耍官威，现场把该名女性同志骂哭了，甚至说没有钱你们就不要到这个地方来，赖在这个地方。企业负责人也没有其他办法，向胡智送了8万块钱人民币。然后胡智得到钱之后，退还了该企业的履约保证金。

四川省纪委监委21日宣布，已开除胡智的党籍和公职。胡智利用职务之便，在服务企业过程中，先后收受他人所送现金共计37.5万元（人民币，7.43万新元）。