中纪委谈《八佰》：孤军背后可知弱国悲凉

中共中央纪委国家监委官网发文评论电影《八佰》说，八百壮士孤军坚守，象征意义远大于军事意义。孤军的悲壮是当年弱小的中国的悲凉。不过现在的中国，再也不是当年的中国。

据中共中央纪委国家监委网站22日发表的评论文章，文章介绍，电影《八佰》的背景是，淞沪会战后期，中国军队不敌日军海陆空一体的攻势。10月26日，大场失守，上海战局急转直下，中国军队侧背受到严重威胁，为防止被日军围歼，决定放弃现有阵地，全面向苏州河南岸转移。但是，当时蒋介石决定留一支中国军队在苏州河北岸坚守，最终选择了毗邻苏州河的四行仓库。

八百壮士，实则只有452人，一个营，他们来自第88师，由524团团副谢晋元率领。在日军已经占领的苏州河以北区域留下一个营坚守，已无太大军事价值。在当时的统治者蒋介石眼中，这支孤军的意义是：让外国人知道，还是有部队坚守在上海市区的。

文章指，蒋介石当时希望，国联大会11月3日就要在布鲁塞尔开幕，这个会议，一定要做出制裁日本的决定。文章评论说，但是一个弱国的悲剧，就是幻想自己陷入危难时强国会“尽义务”出手援助。

当淞沪会战局势日渐对己不利后，蒋介石的选择是：要坚持跟日本人打下去，哪怕是象征性地打，也要坚持到国联大会召开，由国联出面干涉、调停。

国联大会11月3日召开后，中国代表顾维钧要求与会国对日本进行经济制裁，停止提供贷款和军需物资，并向中国提供军事援助。但与会各国出于各自的战略考虑和利害关系，除发表泛泛的谴责之词外，谁都不愿率先制裁日本。

三个星期后，会议在11月24日通过了《九国公约会议报告书》，拒绝了中国政府关于制裁日本的要求。

文章指，在淞沪会战中，蒋介石有多处错误的决策。该坚决进攻的时候突然叫停，该紧急撤退的时候，又突然让部队再坚持几天。他的错误判断，皆基于西方国家干涉日本的幻想。

中纪委文章指，那时的中国，确实是一个弱国，不仅仅是军事上的“弱”，还有系统性的弱。不过八百壮士作为蒋介石“打给外国人看看”的象征，最终成为中国人面对强敌不屈抗战的象征。谢晋元和八百壮士，并不是“打给外国人看看”，他们以一腔热血，树立了坚持抗战的精神丰碑。

谢晋元1941年4月24日在出操时被叛徒袭击，中弹身亡，年仅36岁。同年12月，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，日军进入租界，将这支孤军全部拘禁，押至各地做苦工。

文章评论说：“这支孤军的悲壮，是当年弱小的中国的悲凉。所幸，现在的中国，再也不是当年的中国了。这恰恰就是历史予今天的意义。”