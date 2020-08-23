三喜临门 中国两只大熊猫相继诞下三只幼崽

继本月17日中国大熊猫“永永”顺利诞下一雌性幼崽后，秦岭大熊猫研究中心另一只大熊猫“秦秦”8月22日又成功诞下一对雌性双胞胎。

据新华社报道，记者22日下午赶到秦岭大熊猫研究中心时，“秦秦”刚刚生产完毕。据了解，“秦秦”于2013年出生于秦岭大熊猫研究中心。出生之后，因母亲不会带仔，“秦秦”成为研究中心第一只全人工育幼的大熊猫。

研究中心兽医师张丹辉告诉记者，“秦秦”22日羊水破裂，因是第一次生产，显得很慌乱。当日下午1时，老大幼崽出生，随后老二也顺利诞下。经初步检查，双胞胎宝宝健康状况良好，大的体重136克，小的127克，两只均为雌性幼仔。

张丹辉介绍，“秦秦”于今年2月经三次人工授精后成功怀孕，妊娠期长达180天，是目前秦岭大熊猫中妊娠期最长的。

本月17日，秦岭大熊猫“永永”顺利产下一只雌性幼仔，体重152克。“永永”是秦岭大熊猫研究中心初次繁育成功年龄最小的大熊猫母亲，六岁就诞下幼崽，张丹辉介绍，“雌性熊猫一般5岁开始性成熟，6岁相当于人的18岁，所以‘永永’算是比较早做妈妈的。”

秦岭大熊猫研究中心共有六只大熊猫在今年成功配种，‘永永’和‘秦秦’生产后，目前还有四只大熊猫正在待产。