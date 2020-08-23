多条航线旅客量超去年 中国旅游业逐步复苏

数据显示，中国国内民航业已经恢复至去年九成水平，部分热门航线预订人数甚至超过去年同期。

据中新社23日报道，去哪儿大数据研究院院长兰翔介绍，目前中国国内民航业已经恢复至去年九成水平，部分热门航线预订人数甚至超过去年同期。然而，预订的增加并未带动机票价格的上涨，部分航线经济舱机票价格同比下降近五成，今年暑期的出行成本为近五年来最低。

兰翔介绍，经历暑期，去哪儿平台的机票业务已经恢复至去年同期水平。去哪儿数据显示，今年暑期多条热门航线预订量已经超过去年，其中杭州至广州暑期预订人数较去年同期增长43%、广州至成都暑期预订同比增长25%。

中国民航局的数据显示，从7月到8月初，国航、东航、南航等五大航司客座率进一步提高，均在65%到82%之间。

在恢复跨省团队游的同时，中国各地也采取多项措施加快文化旅游市场快速复苏。贵州、广东、浙江、厦门等多地连发文旅消费券。湖北省近400家A级旅游景区对中国游客免门票开放。

不过，旅游人数的增多并未带动机票价格上涨。在去哪儿平台，杭州至广州平均支付价格为425.17元（人民币，下同，84.28新元），同比下降48%；经典商务航线广州至上海今年暑期平均支付价格为543.12元，与去年同期相比下降42%。

兰翔说，今年暑期的出行成本为近五年来最低，“往年暑期单程机票的价格，今年几乎可以往返”。

在众多的旅游主题线路中，避暑游、亲子游是暑期的热门项目。但今年暑期亲子游的热门出发地和目的地也发生了变化，以往北京、上海、广州一直都是暑期亲子游的热门出发地和目的地。在去哪儿平台上，暑期亲子游热门航线前十名中，以三亚为目的地的或出发地的热门航线占据一半。

携程发布的《跨省团队游恢复半月人气报告》显示，热门出发地游客量环比增长最高达1200%，热门目的地游客量环比增长最高达273%。

出行成本的降低，大学生们也在增加出游。数据显示，8月以来，大学生出游热门航线仍多为旅游线路，目的地集中在昆明、成都、西安和广州。

在疫情防控形势趋于稳定的情况下，越来越多中国人打算踏向户外。携程旅游发布的《下半年旅游意愿调查报告》显示，超过八成的被调查者下半年有旅游意愿。