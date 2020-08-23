中美关系紧张之际 解放军一月内公布多场大军演

中国媒体经过梳理发现，中国解放军在一个月内，已经公布了九场大军演。

据参考消息网8月23日报道，若以近一个月的动向来看，解放军已公布至少九场包括演习在内的军事训练活动。

山东海事局、海南海事局官网通报，解放军将于22日起至26日、24日起至29日，分别在黄海青岛至连云港以东海域、海南岛东南部海域进行实弹军事演训活动。在此之前，解放军南部战区曾于7月底组织轰炸机，在南中国海日夜进行高强度飞行训练。

中国海军社交媒体平台“海军新闻”19日发布消息，解放军海军东海舰队某支队近日举行了实战化训练，模拟了在空中和水面突然遭遇敌人的情景。在这则报道之前，美国的“马斯廷”号导弹驱逐舰与日本的“凉月”号驱逐舰上周在东海举行了联合演习。训练之后，“马斯廷”号驱逐舰穿过台湾海峡，重新加入了以“里根”号航母为首的航母战斗群。

英国《泰晤士报》8月21日报道，中国完成了为期三天的东海实弹训练。报道称，最近几周，中国日益强大的军队增强了在台湾附近海域的训练频率。大约一周前，它在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，并说演练是对“台独”势力的警告。

参考消息报道说，最近一个月解放军已公布至少九场包括演习在内的军事训练活动。