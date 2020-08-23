韩国瑜现身郝柏村追思会引骚动 台中市长胡志强人潮中跌倒

台湾前高雄市长韩国瑜23日出席台湾前行政院长郝柏村追思纪念会，引起现场一阵骚动，同场的前台中市长胡志强疑似因人潮推挤不慎跌倒，随即在幕僚搀扶下起身。

据香港中通社报道，今年3月辞世的郝柏村，追思会选在“八二三炮战”62周年这一天举办，被认为是下届国民党主席热门人选的马英九、韩国瑜、朱立伦、江启臣在台北市政府参加追思会，罕见同台。国民党前主席吴伯雄、吴敦义，前副主席郝龙斌，前台中市长胡志强等蓝营要角也出席与会。

在面对党主席的议题，韩国瑜到场时，仅一再拱手致谢，未接受访问，快步进入会场内。追思会结束后，面对媒体的追问，韩国瑜笑而不语、也未停留受访，随即离去。马英九受访时也未回答相关问题；同样到场的朱立伦也未受访。

不过，韩国瑜出现在郝柏村追思会场时，引起不小骚动，大批媒体围上追访，跟随在韩国瑜后面进场的胡志强，疑似被人潮推挤跌倒在地，旁人一阵惊叫，随即便在数名幕僚搀扶下起身，进入会场，并无大碍。

韩国瑜2018年当选高雄市长掀起“韩流”，趁势挑战2020大选失利，今年6月被罢免市长后，鲜少出席公开场合；8月14日高雄市长补选前一晚，他现身替国民党候选人李眉蓁站台后，又沉寂了一段时间。此次是韩国瑜6月后首次现身台北。