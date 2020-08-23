中国多地为懒政官员颁发“蜗牛奖”

中国浙江丽水缙云县、广东省湛江市遂溪县、江苏省泰州市等多地设立“蜗牛奖”，督促懒政、怠政、慢政的官员。

据红星新闻报道，浙江丽水缙云县14日召开项目推进点评会，当地县水利局水政科、舒宁医院迁建项目组两家单位因工作效率太低，被颁发作风建设“蜗牛奖”。

早在2018年，缙云县下发“蜗牛奖”认定办法，其中明确了七项“蜗牛奖”认定标准，并确定了评选方式。“蜗牛奖”每季度认定一次，问题线索采取公开征集、专项督查、上级交办、接受群众举报等方式收集。蜗牛奖”的范围涉及推进项目工程和民生实事建设的事项、关系群众利益的事项。

对于今年的评选结果，缙云县政府网站显示，由于舒宁医院迁建项目建设进度缓慢，舒宁医院迁建项目专人专班攻坚组才被评为此次“蜗牛奖”得主。县水利局机关，则因内部改革工作推进缓慢，导致该局水政科也被评为“蜗牛奖”。

缙云县纪委宣教室副主任尹碧波介绍，该奖项在2018年设立之初，就在同年颁发了3个批次，共计6个“奖项”。在这样的力度下，县政府工作人员震动很大，对作风建设起到了很好的警示作用。

“蜗牛奖”一词一度曾是2018年度10大反腐热词。江苏省泰州市2016年1月7日最早设立“蜗牛奖”。浙江省嵊州市2019年5月设立“蜗牛奖”，上榜“蜗牛奖”的，相关责任人要接受问责处理。

广东省湛江市遂溪县2019年9月也设立了“蜗牛奖”。

中国国家行政学院公共管理教研部教授竹立家表示：“我对这样的措施表示肯定。”不少面向群众的基层政府人员，依然存在不作为、慢作为等现象，而这绝不是小事，甚至会在一定程度上影响政府威信，甚至丧失民心，动摇执政基础。

而对于“蜗牛奖”，竹立家认为，这能很好地促进干部和基层服务人员扎实工作，提升工作作风。