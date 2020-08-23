消息：海航集团再抛售资产 拟70亿美元售旗下资讯产品

消息人士透露，深陷财务困境的中国海航集团，正在就出售旗下资讯产品通路商英迈（Ingram Micro）和美国私募股权公司Platinum Equity谈判。

据彭博社21日报道，消息人士透露，美国私募股权公司Platinum Equity正在就以约70亿美元（96.01亿新元）的价格收购海航集团（HNA Group）旗下的英格拉姆（Ingram Micro）进行高级谈判。

一位不愿透露姓名的人士说，讨论正在进行中，谈判仍可能破裂，因为此事未公开。另外，英迈公司已经引起了其他追求者的兴趣。

中国海航集团是一家面临政府审查的中国企业集团，在全球收购热潮使其负债累累之后，该公司已减持数十亿美元的房地产以及其他行业的股份。

海航于2016年以全现金交易收购了英迈（Ingram Micro），价值约60亿美元。

彭博亿万富翁指数显示，Platinum Equity是总部位于加利福尼亚州比佛利山庄的收购公司，由戈尔斯（Tom Gores）经营，其市值约为51亿美元。Ingram Micro将是该公司有史以来规模最大的交易之一。

彭博社去年8月报道，一个由RRJ Capital牵头的集团正在商讨向英迈投资40亿美元。海航2018年12月公告，正在商讨将英迈出售给未公开的交易方。当时《华尔街日报》报道，航集团希望以75亿美元将公司出售给阿波罗全球管理公司。