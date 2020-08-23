香港社协：基层5月至7月失业率高达28.4%

香港社区组织协会于8月4日至14日期间访问逾330名的基层市民，发现基层是失业、开工不足的重灾区，基层人员5月至7月的失业率平均高达28.4%。

据香港经济日报报道，在这次调查中，基层人员5月至7月的失业率平均高达28.4%，迄今为止，香港基层人员失业率4月达到高峰至35.1%，7月的基层人员失业率也高达29.2%。就业不足率5月至7月高达63.4%，4月则是50%，最高是6月份的53.9%，7月亦高达52.4%。

上述数字显示，基层是失业及就业不足的重灾区，牵涉大部份基层工人及其家庭老少的生计，香港政府应重点为基层劳工度身订造就业及经济支援的措施。

六成受访者透露，疫情影响下，面对失业、欠债、欠租的财困，家庭关系差，经常失眠并感到精神压力很大，政府及社署应及早在经济、就业及精神辅导方面作出介入。

香港政府动用近3000亿元（港元，530.92亿新元）推行不少防疫抗疫基金。不过受雇的工人有人不受惠，他们指有雇主虽然领了资助，但依旧要工人放无薪假，工人为了保住工作，有时不敢向政府作出投诉。

调查显示，近六成工人不知雇主是否有申请保就业计划，九成不知自己可以怎样受惠。

香港社区组织协会认为，目前政府推出的支援失业人的计划等，都是一次性的，而且受惠人数少，保就业计划更是帮不到那些开工不足或失业的人士，应设立失业援助金，让失业人士可以直接申请。