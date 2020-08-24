曾玟学宣布退出时力：对组织文化失望

台湾在野的时代力量昨天被暴出出党内选举疑有黑箱内定后，苗栗县议员曾玟学昨晚在个人社交媒体贴文表示，他无法在这样的组织文化继续下去，宣布即日起退出时代力量。

时代力量将在明天进行网络投票，改选决策委员，但昨天却有一份录音档案在网络流传，其内容为为前时代力量立委黄国昌的谈话，当中提到“曾玟学没我支持，选得上决策委员吗”？

综合台媒报道，披露该录音档案的面簿网民“莫羽静与她的墨水故事”贴文称，“黄国昌把持时代力量最大派系徐昌敏派，长期党内选举搞黑箱内定，历届党主席也都只是傀儡”、“简单来讲就是分配不到利益的徐昌派自己人，看不下去当内鬼流出来的。”

曾玟学表示，听了录音档，除了错愕，更多的是失望，并说自己一直都知道、也感受到黄国昌对这个政党的影响力与控制力，“时力的从政者很少有人敢违逆其意见，任何重大决定也须和其商讨，在这种文化的团体中，表达不同意见，是不被鼓励的”。

曾玟学也说，不知道时代力量是否有一天能走出这样的组织文化，成为一个真正带给年轻人希望的政党，但强调他退出时代力量后，仍会在苗栗县以无党籍议员的身份继续努力。

曾玟学是苗栗县议会唯二时代力量县议员之一，前年选举首度插旗苗栗县议员选举，并高票当选。曾玟学问政表现亮眼，颇受支持者肯定。



