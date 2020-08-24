美国微信用户起诉特朗普：微信禁令违宪

一些美国微信用户已经正式起诉美国总统特朗普，希望能借此举阻止特朗普8月6日所颁布的禁止个人、公司和团体与微信及拥有微信的腾讯公司进行交易往来的总统行政令。

据美国之音报道，在特朗普颁布微信禁令行政令的两天后，五名华人律师随即组成“美国微信用户联合会”。这个非营利组织协同五名个人原告8月21日在旧金山递交了诉状，挑战特朗普和美国商务部长罗斯（Wilbur Ross），指控特朗普针对微信的行政令侵犯了他们的言论自由、宗教活动自由以及其他的宪法权利。

原告说，他们依赖微信这个应用程序用来工作、参加宗教活动，以及与在中国的亲人保持联系；他们与微信，以及拥有微信的腾讯没有关联。

起诉方主理律师比恩（Michael Bien) 周六（22日) 说：“我们认为，宪法第一修正案为继续使用这个应用程序的权益，以及这个应用程序对华裔美国人社区的重要性提供保护依据。”

比恩还表示，这项总统禁令将使美国的微信用户失去生活中非常重要的一部分，他们靠着微信沟通交流、经营生意、组织社群活动和发起政治参与活动。

“美国微信用户联合会”21日在网上发布新闻紧急呼吁捐款。主案律师团成员朱可亮律师表示，这份禁令针对的对象是在美华人，鉴于微信对于几百万在美华人的重要性和不可替代性，总统令的歧视性影响是毫无疑问的。

特朗普8月6日颁布了两项行政令，禁止美国管辖下的个人或公司与拥有微信的中国公司腾讯进行“任何交易”，该命令将在45天后生效。另一项行政令是要求TikTok必须从当日起45天内完成出售交易，规定期限一过，将不允许任何美国的个人或企业与其进行交易。行政令指出，这是为应对国家紧急状态，有必要加强安全措施。

不过，有关禁止微信的行政令语焉不详，没有明确定义所谓的”交易往来” 是什么。至于针对微信的禁令究竟执行到何种程度，还有待美国商务部长罗斯在这项行政令颁布45天后的9月20日之前，宣布相关实施细节。

微信在全球的用户超过10亿，在美国没有TikTok这么知名。移动通讯研究公司Sensor Tower估计，美国大约有1900万个微信下载。