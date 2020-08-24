戴耀廷：得知港大解雇决定如“经历死亡” 心痛后会重新出发

香港“占领中环运动”三名发起人之一、曾在香港大学法律系任副教授的戴耀廷受访时说，虽然早已预见结果，但得悉香港大学解雇决定的一刻，仍旧有“经历死亡”的感受。被解雇后自己收到支持者的捐款，收入堪比以往，受到鼓舞后决定再次抖擞精神重新出发。

据《明报》24日报道，戴耀廷受访时回忆说，过往港大给了他空间策划社会运动，“占中”由酝酿到开展，一直无人干涉，他从不忧虑踩到红线。在2013年举行占中商讨日，大学愿意借出场地，对他而言那反映了自由，“议题是具争议性的，但大学仍然容许（商讨日）这件事发生”。

但是港大校委会上月作出了解雇决定，他为此心痛，原因是校园自由不再。他对被辞退并不意外，策划占中之初，他曾经收到匿名信，写信者隐晦令他知道：若他继续推动占中，他可能失去一切：包括工作、声誉、自由，甚至家人。

戴耀庭表示，香港法治死了，甚至变了“丧尸”，港大亦沉沦了，自己一直珍视的都变形走样。不过，自己纵使惋惜，但还是保持一贯乐观。失去工作的当晚，他开设了Patreon帐户，两日内已有逾千人订阅支持，为他带来的收入与过往相去不远，外国大学亦邀请他演讲、顶级学者也对事件表达关心，自己可以开展人生的新阶段。

戴耀廷说自己不是胆大的人，自小看到警察就会紧张，可能是童年时被六七暴动的火光吓坏。然而经历多了，他不再被恐惧瘫痪：“恐惧的作用便是如此，你怕就不敢动、什么都做不了；现在的政权也是恐惧统治，令人不行动，它便无事；只要继续行动，它便吓不倒我们”。