港媒：深圳特区成立40周年 习近平料南下

本周三（8月26日）是深圳经济特区建立40周年纪念日。港媒称中国国家主席习近平或将南下参加特区成立40周年庆祝大会，并发表讲话。

据《星岛日报》了解，庆祝大会届时也将邀请香港特首林郑月娥和一些有代表性的港商参加。不过，庆祝大会召开时间尚未明确，可能将在九月，须视乎领导人的日程安排而定。

深圳经济特区1980年8月26日正式成立，40年来，深圳由一个边陲小镇发展成为经济总量超过新加坡、香港的国际化大都市，也成为全球知名的科技创新中心。按照惯例，最高领导人都会出席深圳特区“逢十”庆典，因此有消息透露，习近平今年也将南下。

《星岛日报》指出，庆祝大会时间则须“迁就”领导人日程安排，届时也将邀请特首和一些对深圳经济建设“有功”的港人参加，不排除习近平会接见他们。

公开资料显示，深圳特区成立30周年（2010年）时，时任国家主席胡锦涛9月6日南下出席庆祝大会。深圳特区成立20周年（2000年）时，时任国家主席江泽民则是在11月14东南亚外访期间专程来到深圳，为矗立在莲花山顶的邓小平塑像揭幕，并出席庆祝大会。

近日，包括央视、新华社、《深圳特区报》等官方媒体，已经开足马力宣传深圳40年成就，特别强调习近平对深圳的重视和指导。中共十八大后，习近平离京考察调研的第一站就是深圳；2018年10月，习近平再次来到深圳，宣示中国改革不停顿、开放不止步；去年中央发布规划，支持深圳建设“中国特色社会主义先行示范区”。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳接受访问表示，深圳注重科技及创新，刚刚完成5G全覆盖，有很多国际级的高科技企业驻扎在深圳，比如华为、中兴、腾讯等等，代表中国的发展路向，习主席南下参加庆祝大会“很正常”，“彰显中国日后发展的大方向、大方针。”

他说，中国正面对美国和西方盟友的打压，更要在高科技领域回应美国方面的科技封锁。

刘兆佳认为，港深应该加大合作，将深圳的高新科技和香港金融业有机结合起来，这是香港政府应该重视的发展路向。他建议香港的年轻人应该多点上去看看深圳的发展。