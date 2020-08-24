深圳创业板注册制首批18家企业今天上市 料将加剧中美“科技战”

深圳创业板注册制首批18家企业今天（24日）集体上市，路透社分析认为这加剧了中美之间“科技战”的战火。

据路透社报道，这18家企业今天将开始在类似纳斯达克的创业板首发上市交易。在中美两国角力争夺全球科技领导者之际，创业板经过了数月改革，目的是促进科技企业快速推进首次公开发行（IPO）并提振其融资。

中国科技企业面临美国审查日趋严格以及从美国证券市场摘牌的风险日益上升，在此之际，在推出一年之久的上海科创板市场基础上，扩大IPO改革将有助于强化中国资本市场的魅力。

这项改革将使“两个市场之间在吸引潜在上市公司方面产生强大的竞争力，”普华永道全球的科技、媒体及通信(TMT)行业主管合伙人周伟然表示。他指的是深圳和上海市场。

他称，这还可能导致美国和中国在技术发展领域脱钩，对资本市场、电信和软件业具有潜在影响。

“我们可能会看到技术发展两极分化的大趋势，因为美国及其盟国可能采用自己的技术体系或使用自己的设备，中国及其友好国家可以建立自己的标准，而不是采用统一的标准。”

特朗普政府最近加强对中国科技巨头华为的限制，并对来自中国的手机应用TikTok和WeChat实施制裁。特朗普政府还发起一项行动，排挤据称构成国家安全风险的中资公司。

根据新的IPO规则，深圳证券交易所将依据信息披露要求受理IPO申请，计划上市的公司不再需要中国证监会的审核。

创业板涨跌幅限制提高至20%，之前为10%，超过800只已上市股票有了更大的交易空间。

上交所科创板已经成为了中国科技企业主要的上市平台，2020年上半年按融资规模计超越香港和纽约，成为全球第二大IPO市场。

有对冲基金管理人担心这些变化将令中国“非常巨大”的科技泡沫进一步膨胀。

追踪中国科技股的中证信息技术指数今年跳涨近30%，中国上市的科技公司市盈率约为60倍，纳斯达克的市盈率为37倍。

其他人则担心监管放松可能带来风险。

“很多其他交易所举步维艰，因为较低的标准往往会吸引更多的欺诈活动，”Vontobel Asset Management驻纽约投资组合经理Brian Bandsma表示。

“中国有很多很好的监管规定。问题一直在于监管的执行。”

发生一系列企业丑闻之后，中国监管机构一直表示对欺诈行为零容忍。