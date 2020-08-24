中国央行官员称应建立全球人民币外汇交易市场 推进人民币金融业务发展

中国央行金融研究所所长周诚君表示，境外非居民投资者购买国内资管产品可助力中国资管业务发展，应建立一个全球的人民币外汇交易市场，推进在岸、离岸人民币金融业务发展。

《中国证券报》今天（2日）引述他在“2020金牛资产管理论坛” 上的讲话称，要让境外非居民投资者在遵守当地法律基础上，即可持有和投资人民币资产，而不是必须来中国大陆开户。

“要建立一个全球的人民币外汇交易市场和相应的基础设施，让投资者在持有人民币资产后，能按照当地法律法规在当地外汇市场进行套期保值和外汇交易。”他说。

他并建议，要推进在岸、离岸人民币金融业务发展，在资本账户开放、人民币可兑换方面稳扎稳打。

他认为，当前境外非居民投资者对持有人民币资产有很大需求。 首先，随着资本项目开放越来越多，境外非居民投资者愿意投资人民币资产。 其次，在跨境贸易中，中国更多鼓励、引导和支持企业用人民币结算，因此，境外市场主体会拥有更多人民币。

“最新数据显示，我国十年期国债收益率在3.01%左右，而美国在0.64%左右，可见人民币资产非常有吸引力。”他说。

关于货币政策，周诚君表示，当前中国央行是大国央行中少有的保持常态货币政策的央行。 在此次疫情中，美联储的资产负债表一度超过7万亿美元，但中国央行资产负债表不仅没有扩张，还略微有所收缩。

他并表示，在近期的市场波动中，美元指数下滑，人民币汇率上升，中长期对人民币汇率持更加乐观的态度。