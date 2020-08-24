与澳洲关系恶化后 中国转从巴西采购牛肉

日本市场上持续高价的澳洲牛肉降价了。牛肉盖浇饭及烤肉等使用的牛五花肉的日本国内批发价格比7月下降8％左右。在中澳关系恶化背景下，过去大量购买澳洲牛肉的中国正转向从巴西采购。疫情导致全球餐饮需求低迷也是拉低行情的原因。

据日经中文网报道，澳洲牛五花肉的日本国内批发价格为每公斤600日元左右（约7.78新元），比上月下降了8％。近年因中国“爆买”，澳洲牛肉供应紧张。在日本市场一直保持每公斤750日元左右（约九新元）的高价，如今与此前的最高价相比，下降了22％。

中国对澳洲牛肉的进口量最近三年增至原来的三倍左右。2019年度超过日本，首次排在第一。但目前中国正在减少采购。据日本农畜产业振兴机构统计，6月澳大利亚对中国的牛肉出口量为1.7万吨，同比减少25％。

中国减少采购澳洲牛肉的背景是两国关系恶化。澳大利亚总理斯科特·莫里森4月针对新冠病毒的发源地等要求展开独立调查。5月，中国部分停止了澳大利亚肉类的进口。

巴西取代澳大利亚成为中国主要的牛肉采购来源。巴西经济部的贸易统计结果显示，7月冷冻牛肉对华出口量猛增至8.7万吨，达到上年同月的三倍。

也有观点指出，“冠病疫情造成经济恶化，（中国）已无余力购买昂贵的澳洲牛肉”。估计今后中国将继续转向采购巴西牛肉，澳洲牛肉在日本的批发价格也将持续走低。

虽然澳洲牛肉便宜了，但日本企业增加进口的举动并不多。最近几年，日本正从澳洲牛肉转向采购美国和加拿大牛肉。有商社负责人表示，“通过谷物肥育、有适度脂肪的美国牛肉更受欢迎”。

2020年1月，日美贸易协定生效，原来进口美国牛肉征收的38.5％关税现在降到了28.5％。与之前率先生效的日澳经济合作协定（EPA）及跨太平洋伙伴关系协定（TPP）之间的关税差一下子缩小。

美国牛五花肉在日本国内的批发价格目前为每公斤590日元左右（约7.5新元）。虽然澳洲牛肉降价到与美国牛肉相同的水平，但美国牛肉非常受欢迎。有进口商表示，“没有形成增加进口澳洲牛肉的趋势”。

疫情的长期持续也是日本没有增加进口澳洲牛肉的一大原因。进口牛肉是日本国内餐饮业使用较多的食材，因此早春以后储备了大量库存。日本农畜产业振兴机构统计，6月底牛肉库存量达到16.6万吨，达到历史最高水平。商社负责人表示，“必须首先消化日本国内的库存”。