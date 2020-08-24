环时：大陆决不希望台海在这个时候爆发战争

中国大陆官媒《环球时报》发文认为，中国大陆决不希望台海在这个时候爆发战争，大陆的底线是明确的，从来就没有变过。

环时昨天（23日）在题为《降低台海战争风险，台当局须有行动》的社评中说到，南中国海的领土纠纷得到了相对稳妥的管控，而台海的根本性问题、也就是统独问题则处于不确定性很高的发酵甚至失控状态，并指责美国遏制中国的战略是西太平洋紧张的主因。

文章说：“这个战略在南（中国）海周边得到的配合度比较有限，但在台海却得到民进党当局的全力呼应，这使得台海局势拥有了更多潜在的爆炸性。”

社评认为，台海局势近年出现两个相当极端的变量，一个是民进党当局拒绝承认以一个中国为主要内涵的“九二共识”，并且大力推动“去中国化”；另一个是美国通过制造中国周边局势紧张来干扰、抑制中国崛起的战略图谋。

社评说：“这两个变量越来越紧地缠绕在一起，严重威胁到中国的国家安全和整个地区的和平。”

文章坦言，中国大陆与美台已经毫无互信，警惕和敌意在主导彼此的关系，局势的可控性因此正变得越来越低。

社评称：“虽然离爆发战争可能还有一段距离，但是风险显然在逐渐迫近。”

文章认为，中国大陆、美国和台湾三方都应为缓解台海局势紧张做出努力，“既然三方都不希望爆发战争，就应当为促进和平展现出各自的善意”。

社评也向蔡英文政府发出信息：“台海局势的这一轮变化始于蔡英文和民进党的重新上台，以及他们对台湾两岸政策的根本性调整。该当局对台海局势当下的紧张负有特殊责任。”