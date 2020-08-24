杭州街道办招八人全部清北毕业 官方：系发展需要

中国杭州余杭区招聘公示显示，招聘的八人全部是清华大学和北京大学的毕业生。余杭区委组织部相关负责人说，清华北大的学生来街道工作并非大材小用，是余杭经济社会发展的需要。

据《光明日报》报道，记者22日从余杭区相关部门核实了解到，这份拟录用人员公示名单并非今年的，而是2018年初招聘人员的公示名单。

对于清北毕业生去街道办是否大材小用，余杭区委组织部相关负责人回应说，清华北大的学生来街道工作并非大材小用，是余杭经济社会发展的需要。很多工作专业性强，亟需更多的青年才俊在经济社会的服务管理上做好专业支撑。

记者随机采访了网传名单中的一位录用人员。柳云南是北京大学法学院硕士，2018年来到余杭区东湖街道工作，这个岗位是他自己选择的。

刚入职的时候，基于对法律法规的熟悉以及扎实的文字功底，柳云南在办公室工作，主要是综合性材料的撰写。考虑到其综合能力强，工作一年后，柳云南升任街道的团工委书记。

柳云南觉得，相比外地去律所或者到大企业打拼的大学同学，自己的工作稳定，晋升渠道畅通，特别是余杭的生活、工作环境非常好。

柳云南说：“工作本来就是你情我愿的事，国家也号召年轻人去基层，我觉得基层很锻炼人，而且也有晋升空间，好多当年一起来的小伙伴现在都走上了重要的工作岗位。”

余杭地处杭嘉湖平原南端，去年全区实现生产总值（GDP）2824.02亿元（人民币，下同，559.76亿新元），截至年末，全区户籍人口116.18万人，按户籍人口计算，全区人均GDP为24.99万元。

据悉，余杭区2019年的GDP数据在杭州市各区县中名列第一。2019年，余杭全区新认定国家高新技术企业444家，全区国高企总数首次突破1000家，阿里巴巴的总部就设在这里。

余杭区2018年分两批开展了面向清华大学、北京大学硕士以上毕业生专场招聘党政机关储备人才工作。根据余杭发布透露的信息，这次两批次“清北招聘”累计接受报名555人次，共接待来自全国18个地区的面试考生359人次。其中余杭区委组织部计划招聘四人，报名人数107人，报录比达1:27。

在招聘的人员中，被聘为政府部门高级雇员或国企高级职员的，首次聘期为三年。按规定购买“五险一金”，其中博士参照区直属国有企业中层正职执行，年薪总额38万左右；硕士参照区直属国有企业中层副职执行，年薪总额35万左右。此外，还可申请连续三年每年1万元的从业补贴。