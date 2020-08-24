新员工不喝敬酒被掌掴 厦门国际银行分行领导被罚

一位刚刚入职厦门国际银行北京分行的新员工反映，自己和领导同事在一次聚餐时，因为领导敬的酒没有喝，结果被自己的部门领导怒扇耳光，还遭遇同事的冷眼和嘲讽。厦门国际银行北京分行回应指，该事件确实存在，已经涉事人作出处罚。

据澎湃新闻报道，厦门国际银行北京分行24日发布说明，经核实，员工杨某反映的事件存在，中关村支行营业部某领导在私下非公款聚餐中，确系存在因酒后失态而对杨某做出言语及行为失当等举动。

北京分行公布了相关处罚：对扇耳光的领导董某给予严重警告处分，扣罚两个季度绩效工资；对支行负责人罗某给予警告处分，扣罚一个季度绩效工资。

新闻晨报此前报道，这位新员工在一个名为“2020校园招聘新员工”的微信群中反映，他所在的银行位于中关村，最近在盘古七星酒店进行了一次聚餐。

他称自己因为个人原因不能喝酒，过去十年滴酒未沾，因此在聚餐之前他就向支行的行长报备自己不能喝酒。他说：“在酒桌上，领导要求饮料换成酒，其再一次礼貌地和行长表示我无法饮酒，并道歉。”但是酒过三巡，大家都进入酒醉状态，某领导走到其面前，询问他名字后开始扇耳光。

这位年轻员工不敢惹事，只好不停地说“对不起”，向领导陪不是。

然而事情并没有完，他的一群同事对他不依不饶，坚持让他继续喝。最后该员工只好中途撤离，临走的时候，同事们一直追骂他到电梯。

这位员工还指，现场的一幕丑陋不堪，一些新入职的同事喝得大醉吐了一地，摔酒杯砸桌子，还有人对女同事动手动脚。

刚在两个月前的6月24日，中国人民银行营业管理部公布的罚单显示，厦门国际银行北京分行及相关责任人共领到16张罚单，其中厦门国际银行北京分行由于未经授权查询征信信息等违法行为数罪并罚，被处以警告和罚款347.5万元（人民币，下同，68.90万新元）。北京分行副行长、行长助理、风险管理部副总经理、支行行长等15人，被处以0.7万至18万不等的罚款。

根据公布的罚单，被罚的15人中也涉及了时任中关村支行行长罗珣。罚单显示，罗珣等13人对北京分行未经授权查询征信信息的违法行为负有责任。

厦门国际银行成立于1985年8月31日，总部位于厦门，曾是中国第一家中外合资银行，在北京、上海、广州、深圳、杭州、珠海、厦门、福州、泉州、香港、澳门等地共设有120余家营业性机构网点。