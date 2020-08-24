中国铝进口量激增至纪录次高 2009年来首次成为净进口国

海关数据显示，中国7月铝进口量同比增加近六倍，创下纪录次高水准，因罕见的价格现象使得这个全球最大的铝出口国自2009年来首次转为净进口国。

据路透社报道，中国海关总署周日（23日）公布的数据显示，中国7月未锻轧铝及铝材进口量为39万1297吨。

这是自2009年4月进口近44万吨以来的月度最大进口量。较2019年7月激增570% 、比今年6月的28万8783吨增加了35.5%。

这个进口量也超越了海关总署本月稍早发布的7月出口总量数据37万3402.3吨。

根据路孚特Eikon数据，这意味着全球最大的铝生产国中国自2009年9月以来首次成为未锻轧铝及铝材净进口国。

进口量大增之际，不断走强的中国铝价和疲弱的伦敦金属交易所(LME)期铝价格之间形成较大差距。中国铝需求自疫情消退后已快速恢复。

中国和国际市场的铝价差，即套利窗口，意味着以往对进口铝几乎没有需求的中国消费者，能够以更为低廉的价格从海外采购。

英国商品研究所（CRU）分析师Wan Ling分析说，就算LME铝价在7月上涨5.8%，套利窗口已经关闭，但仍有大量进口铝涌入中国，因为进口合约是在今年稍早存在套利窗口时签订的。

中国海关将于周二公布铝和其他大宗商品按原产地及种类细分的进口数据。