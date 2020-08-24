马英九“首战即终战”言论惹争议 亲绿民调：近六成不认同

台湾前总统马英九日前引用台湾国防部智库“国防安全研究院”报告，指解放军对台作战战略是“首战即决战”，引发外界议论，对此，台湾民意基金会今日（24日）上午公布一份民调指，有仅33.9％同意此说法，高达58.3%不同意。

据《自由时报》报道，马英九在10日公开表示，解放军的战略就是“首战即终战”，让台湾没有机会等美军支援，且现在美军根本就不可能来，引发外界热议。

马英九前天在马英九基金会主办的研讨会中再度表达类似看法，引述台湾国防部智库2018年“中共政军发展评估报告”内容指出，共军攻台战略是“首战即决战，让美军未到，战事已定”，他也呼吁台湾领导人避免战祸，国防安全不应一厢情愿。但此说法引发外界热议，台国防部也二度发布影片强调捍卫台海立场。

根据台湾民意基金会民调，非常同意、还算同意马英九说法的民众约33.9%，但有58.3%不太同意或一点也不同意，另外有3.7％没意见。

台湾民意基金会董事长游盈隆表示，蔡英文批评马英九“和主流民意站在对立面”，民调就提供最好的证据。

此外，解放军东部战区13日称在台海与南北两端进行军演，非常担心和还算担心的民众约40.8%，但不太担心和一点也不担心的民众约57.8%，显见台湾民众对于军演的态度。