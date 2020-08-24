美国在台协会驻高雄官员履新 通晓闽南话

美国在台协会（AIT）今天（24日）委任蔡南亭（Julius Tsai）为AIT高雄分处文化新闻组组长。AIT指出，蔡南亭通晓中文、闽南话、德语、乔治亚语、法语、塔加路语及日文，期待通过教育及文化交流，促进两地人民之间的关系。

据《自由时报》报道，AIT近日接连发布新人事，继发布具军事背景的禹道瑞（Mason Yu）任AIT高雄处长、前北京使馆政治官苏戴娜（Diane Sovereign）接任台北分处文化新闻组长，AIT今再发布由通晓多种语言与方言的蔡南亭（Julius Tsai）就任AIT高雄分处文化新闻组组长。

根据AIT提供资料，蔡南亭于2010年加入美国国务院，最近一份职务为美国驻乔治亚提比里斯大使馆文化官。此前他曾在华盛顿特区的紧急应变中心担任监督官及危机管理官，也曾派驻菲律宾马尼拉大使馆担任领事官，以及美国驻北京大使馆担任领事官及公共外交官。

蔡南亭加入美国国务院前，于美国公立及私立大学教授亚洲宗教学及哲学，是斯沃斯莫尔学院历史学士、哈佛大学神学硕士，以及斯坦福大学宗教学博士。

蔡南亭于旧金山出生，并在美国、英国及德国接受教育。AIT也分享，蔡南亭与夫人庄惠琦育有两个小孩，他们喜欢旅游、路边小吃，及探索世界丰富的自然与文化遗产。