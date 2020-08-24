赵少康：国民党拿回政权 才能保卫郝柏村保卫的“中华民国”

台湾前行政院长郝柏村生前曾写诗，想要传达给“中华民国”，诗作昨天（23日）在追思会上公开。政论节目主持人赵少康在解释这首诗时认为，国民党只有拿回政权，才能保卫郝柏村一生保卫的“中华民国”。

据台湾《联合报》报道，这首“仿陆游诗”是郝柏村住院前一天写下，内容为“反共保台绝非空，但悲不见中华同；两岸和平统一日，家祭毋忘告乃翁”。报道称，郝柏村写这首诗，除了要传达给郝家人，也要传达给“中华民国”。

郝柏村的儿子、前国民党副主席郝龙斌说，郝柏村一直希望两岸能够和平稳定，“中华民国”能够屹立不摇，是各位将来要共同努力的一个目标。

郝龙斌赞扬父亲是个“无我”的人，对于职位高低、外界毁誉，他根本不放在心上，从年轻时后他就只有一个目标，就是让“中华民国”强大。

郝龙斌说，当初被前总统李登辉提名行政院长，对郝柏村来说只是换一个工作，继续为“中华民国”尽心尽力。

担任追思会主持人的赵少康在解释“仿陆游诗”时说，郝柏村这一生“反共”、反台独、爱台湾、保卫“中华民国”，对他来说，没“中华民国”，什么都没有了；如果台独消灭“中华民国”，中国大陆一定消灭台独，台湾就没有了，“中华民国”才是定海神针，没有“中华民国”就没有台湾。