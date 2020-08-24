回应赖清德批评 马英九：恐慌不是我制造的

针对台湾现任副总统赖清德此前批评前总统马英九“制造恐慌比战争还恐怖”，马英九今天（24日）受访时表示，他最近讲的话触痛民进党内心深处真正问题，但恐慌不是他制造的，制造恐慌最内行的是蔡英文，在去年选举时制造恐慌而当选，赖清德也深受其害。

据《自由时报》报道，马英九近期因指解放军攻台战略为“首战即终战”，美国也不会出兵帮助台湾，而在岛内掀起巨大争议。他受访时指出，他最近讲的一些真话实话，可以说触痛民进党内心深处真正的问题，现在两岸情势紧张，被国际间列为政治安全恶化地区，美国跟大陆的冲突不断都是事实，不是自己制造，强调“我也没这能力制造”。

马英九批评，事实上，制造恐慌最内行是的是蔡英文。去年选举时不断制造恐慌而当选，赖清德也曾深受其害。

他呼吁民众要想想，台湾面对的情势是不是大好，万一有情况，蔡英文说要承受第一波攻击。马英九质问蔡英文“知不知道这会造成多少伤亡？”，并强调这才是台湾人民需要担心的。

对于民进党立委批评马英九在贩售投降主义，马则反驳，强调他从来没有要投降，他跟中共打交道一向是讲究对等互惠，非常坚持自己的理念，一步都没有让，蔡政府反而离主流民意更远。

马前总统办公室呼吁，社会各界都应好好思考，台湾所面对的情势是不是真如民进党“大内宣”所营造的那么大好。民众都希望不要有战争，身为总统应该要有防止战争发生的能力，这些才是必须要关注的重要议题，请执政者不要再无谓乱喷口水。