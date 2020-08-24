中国银行与阿里巴巴、蚂蚁金服签订全面深化战略合作协议

中国银行(3.320, -0.01, -0.30%)与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签订全面深化战略合作协议。三方将根据新的形势，加快构建互联网+金融的合作发展新生态。根据协议，基于“对等开放、互利共赢”的合作原则，各方将发挥各自优势，整合平台、用户、市场、渠道、数据和技术等资源，致力于成为数字经济时代下互联网公司与金融机构深度合作的典范。

据新浪财经报道，中国银行董事长刘连舸表示，随着互联网与科技的发展，金融业正在发生深刻变革，快速步入数字化时代。此次全面战略合作协议的签署，是深化银企合作、促进银企共赢的新起点，也是中国银行深化数字化转型、引领高质量发展的一个里程碑。希望利用中国银行超过百年的积累沉淀，为阿里巴巴集团、蚂蚁集团带来新的业务发展契机，同时也为中国银行在数字时代的发展和转型提供助力，携手共赢发展、同创美好未来。

蚂蚁集团董事长井贤栋表示，阿里巴巴集团和蚂蚁集团在长期的科技应用过程中积累了丰富的创新技术和应用经验。中国银行则在金融领域具有广泛的网络和卓越的专业能力，希望此次合作能聚集双方的优势资源，共同探索金融与互联网融合发展的有效途径。同时，本次签约也代表了科技企业与商业银行对金融科技创新前景的共同期待。双方携手，将在数字经济的浪潮下，更好的服务广大消费者和小微企业，更好服务实体经济。

根据协议，在当前合作的基础上，中国银行、阿里巴巴、蚂蚁集团将在传统金融、个人数字金融、金融科技、综合化经营、市场创新等领域升级合作。尤其是将利用互联网技术优势，共同开展金融科技合作和创新。包括数字化转型和互联网场景融合、网点智能化转型等，双方将筹建联合实验室应用于智能化的场景。