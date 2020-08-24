李克强倡议澜湄合作和“国际陆海贸易新通道”对接 畅通贸易通道

中国国务院总理李克强周一（24日）提议，澜湄合作同“国际陆海贸易新通道”对接，将进一步畅通贸易通道，调动中国西部、西南部以及东盟其他国家力量，实现对湄公河国家的更大投入。

综合新华社和中国央视报道，李克强24日在北京出席澜湄合作第三次领导人会议时提议说，"国际陆海贸易新通道"纵贯中国西部地区，连接东南亚与欧亚大陆，陆海集聚、区域联动效应突出。澜湄合作同"国际陆海贸易新通道"对接，将进一步畅通贸易通道，调动中国西部、西南部以及东盟其他国家力量，实现对湄公河国家的更大投入，进一步优化资源配置，维护产业链供应链稳定，推动协同发展。

他表示，中国愿同湄公河五国一道，落实好此次会议发表的对接声明，为区域发展注入新动力。

他还宣布，中方将从今年开始，与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，共建澜湄水资源合作信息共享平台，更好应对气候变化和洪旱灾害。定期举办水资源合作部长级会议和水资源合作论坛，落实好《澜湄水资源合作五年行动计划》，同时实施好大坝安全、洪水预警等合作项目，提升流域综合治理和水资源管理能力。

湄公河五国包括老挝、柬埔寨、缅甸、泰国和越南。中国外交部发言人赵立坚此前表示，澜湄合作是由六国共商、共建、共享的新型次区域合作机制，该机制启动四年多来发展迅速。本次会议原拟于今年初在老挝万象举行，受疫情影响推迟。各方一致认为，有必要以灵活方式尽快举行会议。

赵立坚表示，中方对会议高度重视，李克强将同各国领导人一道，全面规划未来合作蓝图，特别是水资源、互联互通、公共卫生等重点领域合作。