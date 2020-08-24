广西女教授夫妇疑被儿子杀害 凶手住了两天才走

中国广西民族大学文学院教授陈丽琴和丈夫被杀害，他们的儿子有重大作案嫌疑。事发房间的空调温度被调低，凶手在房里住了两天才走。

据澎湃新闻报道，遇害者亲属8月23日描述，陈丽琴的丈夫，广西中均律师事务所律师黄贵普遗体躺在家里门口地板上，头部受伤，还戴着口罩，可能刚进家门。妻子陈丽琴躺在书房，腹部有被砍伤的痕迹。

亲属证实，家中的“空调被调低了，遇害者的儿子黄陈阳在家中住了两天才走。夫妻二人8月4日二人遇害，到8月10日才被发现。

黄贵普、陈丽琴夫妇遇害后，他们的儿子黄陈阳很快被锁定为嫌疑人。南宁市公安20日通报，黄某阳有重大作案嫌疑，且已逃往国外，已通过国际警务协作开展侦办工作。柬埔寨警方8月17日逮捕了一名中国籍嫌疑男子，目前双方正在核查信息。

柬埔寨警方通报，抓获该男子时被没收的物品包括：三部手机、两张中国身份证、10张中国银行卡、17枚戒指、一台iPad、两个手提箱、两张电话卡和一个黑色书包。

在陈家亲属的印象中，22岁的黄陈阳年少时“是个顽皮的孩子”，但随着年龄的增长，黄陈阳变得“话少，抑郁， 不灵活。”黄家在南宁的邻居透露，黄陈阳平时给人的印象比较内向、阴郁，“他总是戴着头巾”。而他的一名高中同学则称，其性格偏激、极端，容易被一点点小事激怒。

公开资料显示，陈丽琴1968年出生，2006年在中山大学中文系博士研究生毕业。她是广西民族大学文学院教授、博士生导师，中国艺术人类学学会理事、中国少数民族文学学会理事、广西民俗学会副秘书长，兼多个单位的民族事务工作专家顾问。

