韩国散户投资者涌向中国科技股淘金

创纪录的韩国散户投资者正在蜂拥进入中国股市，将数以亿计的美元投入到科技股热潮中，远离本国对投资者的奇高税负和严苛监管。

据路透社报道，韩国预托结算院(Korea Securities Depository，KSD)数据显示，仅在7月，韩国投资者在大陆A股投入了2.40亿美元，创下投资大陆市场的纪录高点。

相比于去年7月的3290万美元，今年7月的的投资金额增长了六倍，在1至7月对中国股市净投资总额7.19亿美元中占到三分之一。

韩国散户投资者的风险意愿向来极强，由于韩国政府实施严格的抵押贷款规定，并提议对本地股市征收资本利得税，他们已经加大力度在海外寻找资产投资。

在首尔做厨师的Kim今年40岁，他在中国股市投资了超过5亿韩元，接近50万美元。与其他人一样，Kim押注中国会推动科技自给自足，以回应美国的贸易制裁和禁令。他不愿透露全名。

“对中国的投资兴趣空前浓厚，这是真的，因为国内股市监管收紧，而中国市场则呈现出2015年以来从未有过的繁荣局面，”Kim。

美国仍是Kim这类散户的首要投资目的地，7月韩国投资者对美国股市的净投资额为22.7亿美元，紧随其后的是对港股投资4.75亿美元，海外股票投资总额为31.9亿美元。

但他们也受到中国经济将从疫情中迅速恢复、且股市节节攀升的吸引。中国创业板和科创板今年已双双上涨约40%。

海外股票占到Kim股票持仓的80%，这其中的90%配置了中国股票，其余为美国股票。Kim计划将所有股票投资都用来购买海外股票，而且特别看好中国经济和具有高增长潜力的中国内地企业。

KSD的数据显示，今年1-7月，韩国投资者购买的十大中国公司中，有六家是科技公司，其中华为供应商深南电路(002916.SZ)位居第一，净投资额为5536万美元。

中兴通讯在名列前茅，其他公司包括浪潮信息、韦尔股份和立训精密。

今年迄今，这六只股票的平均涨幅为32%，相比之下，韩国科技巨头三星电子和SK海力士的跌幅分别为0.7%和23.7%。

另外，中国主要股指沪综指今年以来已上涨10.3%，而韩股综合股价指数仅上涨3.8%。