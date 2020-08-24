人民币汇率在全球涨势中落后 专家：美中紧张关系带来压力

人民币兑美元的表现在全球涨势中落后，期权价格也显示出市场对人民币走强的担忧。有专家认为，美中紧张关系升级的风险正在货币市场中体现。

据彭博社24日报道，7月月度人民币压力指标显示，中国企业的美元需求平衡。现汇市场上，企业购买美元的增幅略高于卖出，当月结售汇逆差25亿美元（34.24亿新元），6月份为顺差9亿美元。

不过，企业卖出的美元与其美元收款之比从57.6%升至64.2%。这暗示，中国企业将美元收入兑换成人民币的意愿增强。企业买入美元与涉外外汇付款之比小幅下降。

人民币在最近几周持续走强，自7月底以来，兑美元上涨了1.6%。但即便如此，人民币兑美元的表现在全球涨势中落后。根据美元兑一篮子主要货币指数，美元较5月底的峰值已下跌约8%。在此期间，人民币上涨仅3%多一点，尽管中国从新冠疫情中的复苏态势比其他经济体强很多。这似乎指向美中紧张关系所带来的压力。

期权价格也显示出对人民币走强的担忧。最近几周，三个月风险逆转率上升，到8月中旬从一个月前的0.7%升至1.1%，表明对人民币贬值的押注增加。

彭博亚洲首席经济学家舒畅撰文指，尽管中国在全球经济复苏中领先，而且人民币相对于美元具有利差优势，但市场指标显示出围绕人民币的谨慎情绪。

舒畅写道，人民币兑美元的升值幅度小于主要货币和新兴市场货币，而远期市场一直显示对于人民币贬值的押注增多。这种相对于中国更广泛经济趋势的不匹配可能表明，美中紧张关系升级的风险正在市场中体现。