王毅明天起访问欧洲五国 为疫情缓解后首次

中国国务委员兼外交部长王毅明天（25日）起自9月1日对意大利、荷兰、挪威、法国、德国等五个欧洲国家进行正式访问。

这是今年冠病疫情以来，首次有中国高层官员访问欧洲。

此前，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪曾于8月19日至20日访问新加坡、8月21日至22日赴韩国釜山与韩国国家安保室长徐薰进行磋商。

综合中国外交部网站与《新京报》等报道，中国外交部发言人赵立坚24日在例行记者会上指出，王毅此次欧洲之行是中国外长在冠病疫情缓解后的首次出访，受到有关国家的热烈欢迎，充分体现双方对中欧关系的重视。面对疫情，中欧本着同舟共济、共克时艰的精神，相互支持、相互帮助。

赵立坚指出，在疫情背景下，国际形势不稳定、不确定性更加突出。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，就推动国际社会团结抗疫，维护多边主义，重启世界经济开展合作的重要意义更加突显。

他强调，中方期待通过此访达到三个目标：一是共同落实好中欧领导人共识，积极推进双方重要的政治经贸议程。二是与欧方就应对疫情，稳定全球产业链供应链进行合作，进一步探讨在数字经济、绿色经济等新兴领域的合作。三是对外共同发出维护多边主义，完善全球治理的一致声音，为世界和平稳定和发展作出更大的贡献。