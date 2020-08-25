中国风险增大 鸿海等企业考虑在墨西哥建厂

消息人士透露，中美贸易战以及冠病疫情促使企业重新审视全球供应链，台湾电子公司鸿海集团以及和硕等企业正考虑将新厂建在墨西哥。

鸿海与和硕是知名代工企业，为苹果等手机厂商提供代工。这些企业将与哪些墨西哥企业合作，暂时还不得而知。

路透社引述两名消息人士称，鸿海有意让这家工厂生产苹果的iPhone。但一位消息人士称，并无迹象显示苹果直接参与这项计划。

这两位消息人士也说，鸿海可能在今年晚些时候就新厂问题作出最后决定，而后着手有关工作，当然公司也有可能半路改变主意。

知情人士称，和硕还在与银行就在墨西哥增设工厂进行初步谈判，该工厂将主要组装芯片和其他电子元件。由于谈判属于机密，这些人士不愿具名。和硕拒绝置评。

报道称，鸿海在墨西哥有五家工厂，主要生产电视机和服务器。在该国扩大生产突显出，在中美贸易战和疫情肆虐之际，全球供应链将更广泛地逐步转移出中国。

这些计划出台之际，“近岸外包”的想法在华盛顿越来越流行。特朗普政府正在探索财政激励措施，鼓励企业将生产设施从亚洲转移到美国、拉美和加勒比地区。

第三位消息人士证实，鸿海已与墨西哥政府进行了接触，并补充表示谈判还处于早期阶段。

鸿海之后在声明中称，尽管它继续扩张全球业务，并且是墨西哥市场的“积极投资者”，但目前没有增加投资的计划。

鸿海董事长刘扬伟8月12日在台北的投资者会议上表示，在中美关系趋于紧张后，世界已经分解为两个集团，称鸿海正致力于“提供两套供应链来服务这两大市场”。

他并称：“世界工厂不复存在”。鸿海大约30%的产品在中国以外地区生产，而且这一比例可能增加。

鸿海子公司夏普曾表示，正增加墨西哥的电视机产量。夏普去年表示，将在越南成立一家工厂，将中国的部分生产转移过去。该公司称，没有进一步信息可以提供。

另一方面，两位消息人士称，中国立讯精密也考虑今年在墨西哥建设一家工厂来抵消中美关税战的影响。

暂时还不清楚立讯精密考虑建设的产品线。立讯精密没有回应置评请求。据报道，立讯精密是苹果Airpods的主要生产商。

驻墨西哥台北经济文化代表处表示，已听说鸿海有兴趣在墨国奇瓦瓦州北部的华雷斯城再兴建一座工厂。

驻墨西哥台北经济文化代表处代表郑正勇说：“就我的了解，和硕也想把一条生产线从中国迁移至墨西哥。”不过，他表示并不清楚这两家公司各自的计划细节。

墨西哥经济部长马尔克斯7月表示，墨国已与许多外国企业谈过，希望从亚洲吸引一些业务过来，以获得美加墨自贸协议的实惠。墨国也正准备与苹果商谈有关迁移其制造业务的事情。

马尔克斯说她尚未直接与鸿海、和硕、立讯精密谈过。墨国政府的一位高级官员表示，这些公司在有意投资墨西哥的那些企业之列。