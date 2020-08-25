回应中美脱钩 王毅：强行剥离既有合作 最终伤及自身

中国国务委员兼外长王毅强调，所谓“脱钩”论调既不可行，也不合理。如果只是对此进行政治操弄，则是无视自身发展需要，损害普通民众的福祉，形容这是“一条注定走不通的死路”。

王毅昨天在广西北海同匈牙利外交与对外经济部长西亚尔托会谈后，被媒体询问有关中美脱钩论时，作出上述表示。

据新华社报道，王毅说，现在是全球化时代，各国都可以在生产要素的全球配置中发挥自身比较优势，获得更快发展。不过，强行剥离国与国之间的既有合作，完全违背市场经济规律，违背企业的自主意愿，必将像“飞去来器”一样，最终伤及自身。

“中美建交40多年的事实告诉我们，要维护和增进两国人民的福祉，应当优势互补而不是脱钩切割，应当相互融合而不是彼此隔绝，应当合作共赢而不是冲突对抗。”

王毅说，中国和欧洲都是开放经济体，作为全球化和多边贸易体制的支持者，不应允许“脱钩”论调干扰全球产业链供应链的正常运转，更不应允许单边霸凌行径破坏正常的国际经济交往。

他并表示，作为独立主权国家，有必要维护各自的经济主权包括数字网络主权，但这绝不意味着彼此向对方关闭市场，而是要使双方的经济融合更加规范，相互开放更可持续。

王毅最后强调，中国是世界上最大的潜在市场，随着中国进一步激发和振兴内需，中国将为世界各国提供更宽广的发展空间和更巨大的市场机遇。中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。

他说：“任何与中国‘脱钩’的企图，都是与未来全球的最大市场‘脱钩’，与自身发展的重大机遇‘脱钩’，与不可阻挡的时代潮流‘脱钩’。”