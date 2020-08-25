国内需求回升 中国7月份农产品进口量大增

上个月，中国增加了包括玉米、猪肉乃至高粱等农产品的进口，标志着中国对蛋白质的需求回升。

据彭博社报道，中国在7月进行了有史以来最大规模的美国玉米采购，货物将在未来数月到达中国港口。按照中美第一阶段贸易协议，中国承诺在2020年购买365亿美元（500.27亿新元）的美国农产品。按照美国农业部的数据，2020年上半年中国购买的美国农产品只达到上述目标的20%，因此正面临着加大购买力度的压力。

根据中国海关总署公布的数据，上个月大多数农产品的进口量激增。玉米进口猛增136.5％达到91万吨，进口量攀升至三年来的最高水平。猪肉采购量跃升120％至43万吨，牛肉进口量增长35％至21万吨。7月份中国的小麦进口量增长了325％，而主要用于替代玉米的高粱采购量增长了147％。

在非洲猪瘟肆虐导致生猪数量锐减后，中国一直在增加动物肉类的进口，同时也在努力重建本国的猪肉的供应。

在生猪和家禽业的需求不断增长之际，中国东北玉米产区的干旱天气给产量带来了威胁。中国一直在大量购买美国玉米，一定程度上帮助履行了与美国的第一阶段贸易协定中的承诺。

中国进口量增加可能会支撑芝加哥玉米期货的价格，本月迄今该期货已上涨近5％。由于对国内产量的担忧，中国国内市场的玉米价格徘徊在五年高点附近。



