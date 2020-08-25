民调：近六成台受访者不担心两岸爆发战争

亲绿的台湾民意基金会昨日（24日）公布最新民调，57.8%的受访者不担心两岸之间爆发战争，担心的则占40.8%。

据联合报报道，民调显示，20岁以上台湾成年人中，民进党支持者有41.3%，国民党17.8%，台湾民众党10.3%，时代力量4.2%，台湾基进3%。

关于台湾蔡英文的声望，有约66%的受访者支持蔡英文总统处理大事的方式，22%不赞同，蔡英文的支持率是第二任期上任以来的第二高。台湾民意基金会董事长游盈隆认为，美国卫生部长阿查尔访台效应应是其中最主要因素。

至于台湾人对历任总统的评价，依序是蒋经国（84.8%） 、李登辉（84.3%）、陈水扁（65.6%）、马英九（64.8%）、蒋介石（58.2%）。这项数字显示历任总统对台湾整体发展与建设的贡献受肯定的比例，民调发现，台湾五位历任总统，不分政党，都获得远远超过半数以上民众的肯定，包括蒋介石在内。

民调也调查台湾人对美国采取一连串行动制裁中国大陆的态度，民调显示，在20岁以上台湾人中，有六成基本上赞成美国近期对中国大陆的一系列制裁行动，26%不赞成。这项发现显示，台湾大多数公民支持美国近期对中国采取的制裁行动。

至于台湾人对近期两岸爆发战争的态度，民调显示，在20岁以上台湾人中，41%担心两岸之间爆发战争，但有58%不担心。

至于对台湾总统马英九“首战即终战”的看法，民调显示，在20岁以上台湾人中，有58%基本上不同意“首战即终战”的说法，34%基本上同意。游盈隆分析说，这项发现显示，大多数台湾人不认为两岸一开战，台湾方面就兵败如山倒，或者说美军来不及驰援，中共就会赢。

本次调查在8月17至18两天进行，有效样本1090人。