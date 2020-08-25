消息人士：字节跳动投资人打算利用持股融资收购TikTok

消息人士透露，字节跳动的投资人正在讨论利用其持股融资收购旗下短视频应用程序TikTok。

字节跳动一直在讨论分拆TikTok北美、澳洲、新西兰的业务给潜在的收购者，当中包括微软及甲骨文。美国总统特朗普早前下令这家中国公司断绝这个社群媒体与美国的连结，因担心该公司处理个人资料存在安全疑虑。

路透社引述消息人士指出，包括投资公司泛大西洋资本在内的一些字节跳动投资人正考虑大量持有TikTok股权。这名消息人士并说，根据他们的重整计划，微软和甲骨文可能收购这些资产的少数股权。

消息人士称，TikTok出售的资产价值可能介于250亿至300亿美元（约342亿新元至411亿新元）。为了协助为他们的收购融资，这些字节跳动的投资人正讨论交换部分或所有股权以取得TikTok资产。

消息人士称，字节跳动投资者的计划胜算不大且面临重大障碍。

报道称，特朗普政府官员曾表示，他们希望一家大型美国公司牵头TikTok交易，并使该应用在技术上与字节跳动完全脱离。字节跳动达成的任何交易都必须获得美国外资审议委员会（CFIUS）的批准。

不过，字节跳动的一些投资者争取在TikTok交易中发挥更大作用，突显出他们正努力为这家中国公司提供更多选择，避免TikTok被贱卖。消息人士称，他们中的一些人不得不说服字节跳动的创始人兼CEO张一鸣卖掉TikTok。

据消息人士称，微软仍是上述TikTok资产的主要竞购者，因为微软财力雄厚，也有技术能力为TikTok设计新算法，使TikTok脱离字节跳动及其中国短视频应用抖音。

消息人士补充说，微软正在制定一份蓝图，关于收购交易达成后如何将TikTok从字节跳动中分离出来。微软表示，其希望在9月15日之前达成收购交易。消息人士称，CFIUS将在一个漫长的过渡时期监督该交易的执行情况。

因为事属机密，上述消息来源要求匿名。TikTok和泛大西洋资本均未予置评，字节跳动、微软和甲骨文均未立即回应置评请求。