中国外管局：坚持改革开放和风险防范双轮驱动

中国国家外汇管理局周一（24日）召开中外资企业座谈会，外管局局长潘功胜在会上强调，将继续坚持改革开放和风险防范双轮驱动，在宏观层面，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全；在微观层面，着力提升跨境贸易投资自由化便利化水平。

据路透社报道，刊登在外管局网站的新闻稿并称，在政策取向上，以风险评估为导向，让遵纪守法、信用良好的企业，外汇业务的办理更加便利；在政策制定上，确保政策规则统一透明，便利操作；在政策执行上，督促银行不折不扣落实已出台的各项外汇便利化措施，提升外汇服务水平，更好服务企业。

此次参会企业包括中国石化、华为、上海三星半导体、宝马（中国）、瑞钢联、中国水电、松下电器（中国）、中芯国际、微软（中国）、益海嘉里等。

参会企业就进一步简化银行外汇业务审核手续、支持对外承包工程“走出去”、鼓励开展套期保值衍生交易、本外币跨境资金池业务、人民币国际化等政策提出建议。对于与会企业提出的建议，潘功胜指出，外管局将认真研究，尽快解决操作层面的问题。

国家外管局此前发布数据显示，上半年中国经常帐户顺差859亿美元（1176.01亿新元）。外管局副局长王春英介绍，中国国际收支仍处于平衡区间；二季度境外投资境内证券净流入逾600亿美元，处于历史较高水平，显示人民币资产具有较强的吸引力。