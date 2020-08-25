据悉台湾派锐鸢无人机进驻东沙岛 强化空域侦搜

台湾媒体报道，台军方在大陆宣布多个军演后，扩大掌握东沙与太平岛周边形势，除增派海军陆战队加强连进驻东沙岛加强防务外，已调派海军舰队指挥部所属的海军海上战术侦搜大队“锐鸢无人机”进驻东沙岛。

据上报24日报道，该媒体了解到，台军在这次东沙、太平岛各部署一套锐鸢无人机系统，以扩大两岛对周边海空域的侦搜能量，并以即时资料传回台湾提供给国防部参考。

除了战术侦搜大队的合格操作人员外，中山科学研究院航空所的相关机务与地面操控人员也都带着所需的导控与后勤维修组件，以及电子侦搜与卫星通讯装备进驻东沙与太平岛。因为此次是锐鸢无人机首次进驻南中国海外岛，有专业后勤维修人员的进驻，随时可以排除各项问题，以达成即时掌握周边海空域的侦搜和现场监控任务。

据悉台湾国防部月前以“移地训练”的名义，将海军陆战队一个加强连进驻东沙岛加强防务，同时分派将DMS刺针飞弹等武器装备运抵东沙岛增加火力，多了锐鸢无人机的加入，可以对海上目标作更精准的辨识确认；另外，台军还加装电子侦搜装备，能更靠近搜集电子资料。

东沙岛位处国际航运要冲，美中两国的军机或军舰要从南中国海北上台湾海峡，或是从巴士海峡进出南中国海，都会经过东沙岛附近的海空域，锐鸢无人机飞行最高为4000公尺、最大半径为150公里、滞空时间可达10小时，其具备全球定位系统导航、自动飞行功能，目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，因此将锐鸢无人机系统部署在东沙岛，更能让台湾精确掌握该区域海空目标以及各项电子资讯数据的取得。