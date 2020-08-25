农夫山泉拟在香港IPO 预计下月上市

农夫山泉今天在港交所发布公告称，拟发行3.88亿股H股筹资83.5亿港元（下同，约14.75亿新元），每股H股最高发行价21.50港元。预计H股将于9月8日开始在主板买卖。

农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，该公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计，公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

据界面新闻报道，农夫山泉于2020年8月25日至2020年8月28日招股，该公司拟发行3.88亿股H股，香港公开发售2717.64万股H股，国际发售3.61亿股H股，另有15%超额配股权。每股发售价为19.50港元至21.50港元。每手交易为200股H股，预期于2020年9月8日上午九时正开始于香港联交所上市。

在2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年5月31日止五个月，农夫山泉的收益分别为174.91亿元（人民币，下同，34.65亿新元）、204.75亿元、240.21亿元、99.17亿元及86.64亿元。2017年至2018年及2018年至2019年，收益较上年分别增长17.1%及17.3%。

在2017年、2018年及2019年公司溢利分别为33.86亿元、36.12亿元及49.54亿元，净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6%。

农夫山泉已与基石投资者订立基石投资协议，假设根据每股发售价21.50港元计算，所有基石投资者作出的投资总额将为3.20亿美元。

其中，Fidelity International认购1亿美元，Coatue PE Asia 37 LLC认购8000万美元，GIC Private Limited认购7000万美元，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购4200万美元，诚通中信农业结构调整投资基金认购800万美元，以及ORIX Asia Consumer Trend Investment Limited认购2000万美元。

报道称，假设发售价为每H股20.50港元，全球发售所得款项净额约77.68亿港元。其中，约25%将用于品牌建设工作；约25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力；约20%将用于增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施；约10%将用于加强业务运营基础能力建设；约10%用于偿还人民币21.13亿元无担保无质押的贷款；约10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

