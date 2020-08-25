中国资本账户跨境资金流入环比回落逾千亿人民币

中国资本金融账户的顺差由6月的1763亿元（人民币，下同，349.33亿新元）锐减至90亿元，为三月以来最低。

据彭博社报道，中国外汇局上周五（21日）公布的数据显示，7月银行涉外收付款录得142亿元人民币的逆差，逆转此前连续三个月的顺差；其中经常账户延续小额逆差，而资本金融账户的顺差则由6月的1763亿元锐减至90亿元，为三月以来最低。

这一趋势有进一步延续的迹象。彭博汇总内地与香港股市互联互通数据显示，8月迄今，陆港通北向累计录得净买入10.4亿元人民币，南向则净流出226亿元，继续呈现整体净流出格局。

从外汇局公布的涉外收付款余额的分项数据来看，7月份直接投资环比少流入195亿元，证券投资环比少流入1381亿元，其他投资环比少流入95亿元，证券投资净流入的减少是资本金融账户顺差减少的主要原因。

根据中债数据，7月外资净买入1481亿元人民币在岸债券，创2014年彭博有数据以来的最高。与此同时，股票市场跨境资金流动则出现了较大扰动：根据彭博汇总陆港通数据，7月北向净流入约104亿元，南向净流出约910亿港元（约160.83亿新元），逆转了6月股票市场资金净流入的局面，并且流出部分抵消了7月债券市场的净买入。

今年3月全球金融市场避险情绪爆发并出现美元荒时也曾出现外资明显的流出，当时由于风险情绪恶化严重，美元流动性抽紧，外资大规模卖出中国证券类资产，而国内资金也大量流出，证券投资项下净流出逾2000亿元。

随着美国总统大选的临近以及海外疫情的反复，类似于3月和7月陆港通资金出现较大流出的情况或许还会出现，后续资本金融账户跨境资金对人民币汇率的支撑力度也存在不确定性。

招商银行首席外汇分析师李刘阳在采访中指出，资本金融账户的资金流动主要受到中外息差、陆港通资金流动以及市场风险偏好的影响。

李刘阳预计，未来几个月中外息差仍是人民币汇率的支撑因素，北向资金近期流入速率放缓，支持力度可能变弱；此外，中美关系和全球风险情绪不确定性较大。“综合考虑上述因素，未来资本金融账户资金流入的不确定性加大。”

今日中美双方发布声明，美方官员莱特希泽、姆努钦与中国副总理刘鹤就第一阶段经贸协议进行讨论，并确认协议取得进展，受此消息提振，境内外人民币盘初上涨，亚股普升。在法国巴黎银行外汇与本地市场策略主管季天鹤看来，三季度资本金融账户仍有望实现顺差，但幅度将小于二季度。