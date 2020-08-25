立讯精密营收增长70% 海内外厂房大增

正在成为苹果核心供应链的立讯精密在过去半年实现强劲的营收和利润增长。

据新京报报道，立讯精密8月25日发布2020年半年报。该公司半年营收约为364.52亿元人民币（72.23亿新元），同比增长70.01%；归属于上市公司股东的净利润约为25.38亿元人民币，同比增长69.01%。业绩表现超过该公司一季度发布的预期。

立讯精密解释，各项业务进展顺利，智能模组不断实现跨产品与跨领域应用；系统封装工艺顺利量产；智能可穿戴带产品需求旺盛，新、老产品依规划如期展开；海内、外产能建设总体进展顺利。

半年报显示，立讯精密子公司厂房、宿舍工程增加推动在建工程科目较年初增长了116.51%。除了募投资金对东莞厂房和江西智造厂房建设的投入外，立讯精密还通过自筹资金投入了越南厂房、浙江智造厂房、云中厂房、义安工程以及常熟厂房的建设。

与此同时，由于业务经营活跃，应收票据、其他应收款、长期股权投资以及其他非流动资产均与年初相比有较大幅度的增长。

近期立讯精密一系列资本操作，包括收购纬创子公司切入苹果iPhone代工产业链。在2020年半年报中，立讯精密并未提及“苹果”。可以看到的是，立讯精密与富士康相比规模仍差距较大，后者上半年营收约为20574.70亿元新台币（约959.37亿新元）。

不过，立讯精密称，其新产品、新领域的发展系基于核心管理层对于行业及客户应用痛点的全方位梳理与详尽的沙盘推演。并且，立讯精密与核心客户共同建立了数间先进技术开发实验室，共同开发点胶工艺、AOI外观检查及激光焊接等技术。该公司上半年投入研发25.69亿元人民币，同比增长62.47%。

8月初，华泰证券发布研报称，苹果通过不断强化中国大陆平台型供应链的市场地位，推动供应链企业垂直整合进程，一方面在组装环节引入更多竞争以促进良率提升、成本优化，另一方面弱化在中美贸易摩擦过程中的供应链安全风险。

立讯精密其能否真正切入iPhone仍待两家公司进一步公布，但立讯精密一直是苹果连接器重要供应商，生产过MacBook、iPad和iWatch以及苹果多个配件所需要的组件。不仅如此，该公司是苹果AirPods Pro版本的主力供应商，民生证券预计，其还将参与新一代智能手表的代工。

立讯精密预计，2020年1月至9月将实现累计净利润40.43亿至46.20亿元人民币，同比增长40%至60%。