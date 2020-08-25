生态环境好转 北京郊区玉米地现成群野猪

随着生态环境的好转与人们动物保护意识的增强，野生动物在北京、河北一带的活动有所增加。在北京密云石城镇赶河厂村，有农民种的玉米被野猪啃食。

据新京报25日报道，在北京密云石城镇赶河厂村，赵洪德和老伴在家门口的自留地种了点玉米，本来想成熟后自家食用，没想到却成了野猪的口粮。和他有一样烦恼的还有村民郭孝生，2亩（8093.71平方米）地玉米被野猪踩的踩，吃的吃，祸害了一大半。

半个多月前，赶河厂村郭孝生家的玉米田遭遇了野猪群的骚扰。在郭孝生的田里，被野猪踩踏的玉米已经泛黄死去。郭孝生告诉记者，现在碰上了野猪不能打，村里人如今都知道，野猪是野生动物受到保护。眼看着玉米结了穗，10月份即将成熟，但野猪穿田地而过，踩踏的不少，有的玉米穗还被啃上了一口后就丢在地上，“实在可惜了。”

经常出没在村里的除了野猪，常见的还有獾。郭孝生老伴说，虽然都祸害庄稼，但獾体型小，吃不了多少，野猪则特别能吃。面对野猪侵袭玉米地，老两口也没什么特别好的解决办法。

随着生态环境的好转与人们动物保护意识的增强，野生动物在北京、河北一带的活动有所增加。如今，不仅密云经常有野猪活动，此前记者了解到，在北京西部山区门头沟里如今也有不少野猪出没。门头沟的李先生去年进山护林时，曾在炭厂村附近窟窿山大西洼一带，遇到过一大群野猪，大约有20多只，李先生记得，当时这些猪见到人也不躲，个个膘肥体壮。

那么密云石城镇赶河厂村野猪祸害庄稼，该怎么处理？由于赶河厂村被合并到了石城镇河北村，随后记者咨询了河北村相关负责人，他介绍，野猪和獾都属于国家保护动物，不允许随便捕杀，对于野猪和獾祸害庄稼，目前确实没有特别好的解决办法。不过，针对受灾农田，村里每年都会报告到上级农业主管部门，也会有一定的补偿。