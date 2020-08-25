涉中国人才计划 美宇航局研究人员被捕

美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）教授成正东（Zhengdong Cheng）被捕，他被美国政府指控在为美国宇航局(NASA)进行研究期间故意隐瞒他与中国学术和商业机构的关系。

据美国之音报道，美国司法部周一（8月24日）指控现年53岁的教授成正东犯有串谋、做虚假陈述和电信欺诈的罪行。

根据刑事指控书，在好几年的时间里，成正东故意采取措施，隐瞒自己与一所中国大学和至少一家中资公司的关系和合作。而他从美国政府获得的研究资金禁止他参与中国、任何中国拥有的公司或任何中国大学合作或协调。

对他的指控书还称，他在中国担任不为德州农工大学和美国宇航局(NASA)所知的高级研究职位，并参与了中国的人才计划。

联邦调查局休斯顿特工主管特纳在司法部发表的声明说：“成博士被控隐瞒他与广东工业大学以及其它外国大学的关系，同时无视在他受雇于德州农工大学期间按照他的美国宇航局合同所制定的规则。”

根据刑事指控书，成正东2004年被德州农工大学聘用，2012年至2018年期间为广东工业大学工作。

从广东工业大学的网站上可以查到，成正东是该校“百人计划”的特聘教授，还曾是广东省“珠江学者”讲座教授。

根据法庭公布的刑事诉状，成正东还在2014年与广东工业大学合作成立了佛山市格维科技有限公司。他还曾被广东深圳的南方科技大学聘为带薪客座教授，并且是位于安徽合肥的中国科技大学的“千人计划”的申请人。

美国司法部负责国家安全的助理部长德默斯(John Demers)在司法部的声明中说：“我们再次目睹了未披露而参与中国政府人才计划可能带来的刑事后果。”

司法部在声明中说，指控文件中包含的细节都是指控，在被告经法庭审判在被排除合理存疑的情况下被证明有罪之前，他应被推定为无罪。